جامعة المنيا تطلق قافلة بيئية متكاملة لقرية المعصرة في ملوي

أطلقت جامعة المنيا، قافلة بيئية متكاملة إلى قرية المعصرة بمركز ملوي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، شملت تقديم خدمات طبية وتوعوية وبيطرية، وذلك في إطار مشاركة جامعة المنيا في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى مصر.

الأنيميا وتأثيرها علي جسم الإنسان

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أن الطاقم الطبي المرافق للقافلة قام بتوقيع الكشف الطبي على 950 من أهالي القرية في تخصصات «الأطفال - الباطنة - الرمد - الأنف والأذن - النفسية والعصبية - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام - القلب»، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية من كلية التمريض عن «الأنيميا وتأثيرها على جسم الإنسان»، وندوة أخرى عن «التعامل مع الأمراض المزمنة».

خطورة إلقاء المخلفات في المجاري المائية

كما قدمت القافلة ضمن فعالياتها ندوات توعوية ضمن حملتها التوعوية عن خطورة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، مما يؤدي الى تلويث للبيئة وانسداد في الترع والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، كما تم الكشف البيطري على 155 من رؤوس الماشية.

وشارك في أعمال القافلة الخدمية التي يشرف على تنفيذها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كليات الطب والصيدلة والطب البيطري، وشارك طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم دخول المرضى إلى العيادات الطبية.