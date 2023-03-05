هاني عادل يمثل ويقدم الموسيقى التصويرية لمسلسل «جميلة» برمضان 2023

يشارك الفنان هاني عادل، في مسلسل «جميلة» بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويعتبر ذلك أول عمل فني يجمعهما سويا، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023.

مسلسل جميلة من بطولة سوسن بدر وهاني عادل

مسلسل جميلة الذى سيعرض في شهر رمضان 2023 يعد البطولة الرابعة لريهام حجاج، ضمن مسيرتها في دراما رمضان بعد أن قدمت «لما كنا صغيرين، وكل ما نفترق، ويوتيرن».

هاني عادل سيقدم شخصية «زياد» خلال المسلسل الدرامي الرمضاني، في حين أنه صاحب الموسيقى التصويرية للمسلسل المقرر عرضه شهر رمضان 2023، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها موسيقى تصويرية لمسلسل لريهام حجاج.

مسلسل جميلة يدور في إطار تشويقي

وتدور أحداث مسلسل «جميلة» في إطار اجتماعي تشويقي حول عقوق الآباء، إضافة إلى العديد من القضايا الاجتماعية.

مسلسل «جميلة» الذي سيعرض خلال شهر رمضان الكريم، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ منهم ريهام حجاج وعبير صبري وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق، وهاني عادل، أحمد الشامي، وآخرين، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.