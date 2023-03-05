متى يبدأ فصل الصيف 2023 في مصر؟ الأرصاد الجوية توضح

حالة من التقلبات الجوية تمر بها البلاد، إذ تشهد العديد من المناطق ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وسط تساؤلات هل ستستمر تلك الأجواء خلال الأيام المقبلة ومتى يبدأ فصل الصيف 2023 في مصر؟

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه ما زال الوقت باكرا على الحديث عن بداية فصل الصيف، ونصحت المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة حيث ستعود للانخفاض مرة أخرى.

متى يبدأ فصل الصيف 2023 في مصر؟

وحول تساؤل متى يبدأ فصل الصيف 2023 في مصر؟ قالت منار غانم في حديثها الخاص لـ«الوطن» إن فصل الصيف يبدأ 21 يونيو، ويستمر حتى 23 سبتمبر.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، غدًا الاثنين، نتيجة انتهاء تاثير المنخفض الجوي السطحي الذي عمل على دفع كتل هوائية حارة رفعت درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 24- 12

- العاصمة الإدارية 24 - 12

- أكتوبر 25 - 11

- بنها 24 - 12

- دمنهور 24 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 25 - 13

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 25 - 12

- شبين الكوم 24 - 13

- طنطا 24 - 12

- دمياط 23- 11

- بورسعيد 23 - 12

- الإسماعيلية 25 - 11

- السويس 24 - 11

- العريش 26 - 10

- رفح 26 - 11

- رأس سدر25 - 10

- نخل 25 - 04

- كاترين 18 - 03

- الطور 22 - 10

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 24 - 17

- الإسكندرية 24 - 13

- العلمين الجديدة 24 - 13

- مطروح 23 - 13

- السلوم 22 - 08

- سيوة 23 - 08

- رأس غارب 23 - 13

- الغردقة 23 - 13

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 25 - 16

- حلايب 23 - 17

- أبو رماد 24 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 22 - 09

- المنيا 22 - 07

- أسيوط 23 - 07

- سوهاج 23 - 08

- قنا 26 - 09

- الأقصر 25 - 10

- أسوان 26 - 11

- الوادي الجديد 25 - 08

- أبو سمبل 26 - 10