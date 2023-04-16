دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2023.. اللهم إني أعوذ بك من العجز

في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك يكثر الصائمون من ترديد الأدعية، طمعا في محو الذنوب، وكسب أكبر قدر من الحسنات، في أيام «العتق من النار»، لذلك يرددوا اليوم دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2023.

ويمكن ترديد دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2023 بأكثر من صيغة، أغلبها تطلب من الله الرحمة والمغفرة وصلاح الحال، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2023

- «اللهم اقسم لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا».

ويمكن ترديد دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2023 كالتالي:

- «اللهمَّ إني أعوذ بك من العجزِ والكسل، والجُبنِ والبُخل، والهَرمِ».

دعاء اليوم 25 من رمضان 2023

- «اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جَهْد البلاء».

- «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع».

الأعمال المستحبة في اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2023

ومن الأعمال المستحبة في اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2023 أو في أي يوم الدعاء وتلاوة القرآن والصلاة على وقتها وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة.