استشاري أورام: المبادرات الرئاسية ساهمت في خفض معدلات الوفيات

قالت الدكتورة ابتسام سعد الدين، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي من أهم المبادرات التي حققت نجاحا كبيرا، إذ استطاعت الكشف المبكر عن السيدات على مستوى محافظات الجمهورية، ووصلت الى مايقرب من 26 مليون سيدة من لحظة انطلاقها.

المبادرات الصحية ساهمت في خفض معدلات الوفيات

وتابعت أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، خلال تصريحات لها على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر لقسم الأورام والطب النووي، أن الدولة المصرية الفترة الحالية تعمل على توطين الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن إنتاج أدوية علاج الأورام داخل المصانع المصرية سيعمل على توفير علاجات الأورام وبأسعار مناسبة للمواطن المصري.

وأضافت خلال تصريحاتها أن المبادرات الرئاسية عملت على انخفاض معدلات الوفيات المتعلقة بمرضى الأورام، لافتة إلى أنه لضمان استمرارية معدلات الانخفاض الخاصة بالوفيات لابد من توفير العلاجات بصورة أكبر، ما تعمل عليه الدولة المصرية من خلال تشجيع الشركات بالدخول فى مجال تصنيع أدوية الأورام.

توطين صناعة الأدوية في مصر له عدة فوائد

وأشارت إلى أن توطين صناعة الدواء في مصر له فوائد عديدة، منها استمرارية توفير الدواء، بأسعار منخفضة وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، منوهة بتوفير مصر حاليا علاجات حديثة لمرضى الأورام كعلاج ليناليدوماد، ما يتماشي مع سياسة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023.

وقدمت الدكتورة ابتسام سعد الدين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالقطاع الطبي في مصر والطفرة التى شهدها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، والتوسعات الفترة الحالية وفتح المجال لتعاون الشركات الدوائية الخاصة والاستثمارات بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الخدمة الطبية المتكاملة له.