شعبة الدواجن: زيادة الكمية المعروضة من البيض أدت إلى انخفاضه

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، أن أسعار بيض المائدة تشهد حالة من الانخفاضات خلال الفترة الحالية، بعد مدة من الاستقرار الذي شهده، إذ انخفض سعر طبق البيض نحو 18 جنيها.

انخفاض أسعار البيض

وأوضح «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طبق البيض تراجع من 111 جنيها إلى سعر يتراوح اليوم، بين 93 إلى 94 جنيها للطبق، أي ما يعني حدوث انخفاض مقداره 18 جنيها تقريبا، كما أن هذا الانخفاض جاء نتيجة زيادة الكمية المعروضة بالبيض في الأسواق المحلية.

وأضاف «السيد»، أن هناك عدة معايير يمكن من خلالها إحداث توازن وضبط سعر البيض والدواجن في الأسواق، أهمها وجود بورصة للدواجن والبيض، تحدد التكلفة، ووجود احتياطي استيراتيجي من علف الذرة والصويا لمدة 3 أشهر، بالاضافة إلى وجود رقابة صارمة على كل الحلقات الوسيطة بدايةً من استيراد الأعلاف حتى البيع بالمحلات.

حجم إنتاج مصر السنوي للبيض

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، أن حجم الطلب على شراء البيض لا زال مستقرا، ولم يرتفع بعد التراجع الذي حدث في أسعار بيض المائدة، كما أن حجم إنتاج مصر السنوي من البيض، حوالي 14 مليار، ويتم استهلاك كل الكمية المنتجة من البيض.

وبين السيد، أنه من المتوقع عدم زيادة الكمية المطلوبة من البيض خلال الفترة المقبلة، حيث كان من الطبيعي أن يزداد الطلب خلال شهر رمضان بحوالي 20% عن الوضع الطبيعي، كما أنه لا يمكن التوقع بالأسعار خلال الفترة المقبلة، متمنيا استقرار الأوضاع وانخفاض الأسعار.