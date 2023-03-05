سيدتان تضربان المثل في رد الأمانة لأصحابها.. ممرضة بدمياط ومعلمة بكفر الشيخ

أصبحت محافظتا دمياط وكفر الشيخ حديث الساعة بعد أن ضربت سيدتان المثل في الأمانة والنزاهة والشرف بعد عثور كل منهما على مبالغ مالية كل في محافظته، وقامتا بالبحث عن أصحابها وردوها إليهم مرة أخرى.

ممرضة دمياط ترد مبلغا قدره مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه

ففي محافظة دمياط، فوجئت سيدة تُدعي ياسمين عبد المحسن جمعة، وتعمل ممرضة، بوجود مبلغ مالي كبير في حسابها البنكي أثناء صرف راتبها الشهري من الصراف الآلي، وعلى الفور توجهت إلى مباحث الأموال العامة في محافظة دمياط وحررت محضراً، حمل رقم 885 لسنة 2023 إداري كفر سعد، يفيد بوجود مبلغ وقدره مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً بخلاف مبلغ راتبها في حسابها الشخصي.

عُرض المحضر على النيابة العامة بكفر سعد لاتخاذ اللازم، كما جرى تسليم الفيزا الخاصة بها، وكل الأوراق الخاصة بالحساب لإرجاع الأموال إلى الجهة المعنية.

وتلقت ممرضة دمياط العديد من المكالمات الهاتفية من أفراد عائلتها وآخرين لم تعرفهم الذين أشادوا بأمانتها وحرصها على رد الحقوق إلى أصحابها، بحسب ما ذكرته في تصريحات لـ«الوطن»، قائلةً: «معملتش حاجة غير الصح وإللى كان مفروض أي حد يعمله ده حق الدولة ولازم يرجع ليها».

مُعلمة كفر الشيخ تعثر على كيس بداخله 350 ألف جنيه

الوضع لم يختلف كثيراً مع سيدة كفر الشيخ، التي تُدعى رشا شحاتة، مُعلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، وتُقيم بمدينة قلين في كفر الشيخ، التي عثرت على مبلغ مالي في كيس بلاستيك وشيك ومحمول أيفون، ليصل جملة محتويات الكيس لما يقرب من 350 ألف جنيه، وأعادت المبلغ والمقتنيات لصاحبها، رافضة منحة 50 ألف جنيه مكافأة على أمانتها.

ومن جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأمانة مُعلمة كفر الشيخ، لإعادتها مقتنيات بـ350 ألف جنيه منها 250 ألف جنيه نقدي، مؤكداً أنه سيتم تكريمها أثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة.