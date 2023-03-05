6.7 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال فبراير 2023

أعلنت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطي، رئيس الإدارة المركزية، أنها أفرجت عن مشمول 9930 شهادة جمركية خلال شهر فبراير 2023.

وذكرت الإدارة في بيان، أن كافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة من الضمن مشمول المفرج عنه ومنها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 2 مليار و257 مليون و918 ألفا

وأوضحت الإدارة في البيان أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة، عن شهادات الوارد بلغت 2 مليار و257 مليونا و918 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و756 مليونا و833 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 650 مليونا و718 ألف جنيه.

إدارة جمارك الصادر تصدر مشمول 3041 بيانا جمركيا

وأشارت الإدارة في بيانها الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس أجرت خلال شهر فبراير الماضي بتصدير مشمول 3041 بیانا جمركيا تحت نظم المختلفة (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة بلغت 7 مليارات و829 مليونا و849 ألف جنيه.

ولفتت إلى أن بيانات الصادر كانت لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها رمال طبيعية وعصائر ومستحضرات تجميل وأعلاف وغيرها، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بنحو 8 ملايين و180 ألف جنيه.

وتم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالي 54 مليونا و624 ألف جنيه.

وقامت الإدارة العامة الترانزيت بجمارك السويس خلال نفس الفترة بالإفراج عن 496 شهادات وطلبات إرسال و1177حاوية.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بالإدارة المركزية بجمارك السويس خلال شهر فبراير الماضي 6 مليارات و728 مليونا و276 ألف جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير على المواطنين.