أبرز المعلومات عن حج الجمعيات الأهلية.. موعد التقديم والشروط والفئات الممنوعة

ساعات قليلة ويبدأ التقديم على حج الجمعيات الذي تطلقه وزارة التضامن الاجتماعي كل عام.

ويبدأ التقديم على حج الجمعيات الأهلية، وفقا لما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعى، في بيان لها، اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء الموافق 7 مارس، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 20 من نفس الشهر.

حج الجمعيات الأهلية

وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على حج الجمعيات الأهلية، وهي كما يلي:

أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

أن يكون المتقدم مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يناير 2023 ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

ألا يسبق للمتقدم أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

أن يكون مصري الجنسية.

لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا.

يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.

وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

فئات ممنوعة من التقديم لحج الجميعات

ذكرت وزارة الصحة، بعض الفئات من أصحاب المرضى التي لا يسمح لهم بأداء فريضة الحج وهم:

مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي

مرضى تليف الرئة

حالات السمنة المفرطة المرضية

الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة

الأمراض النفسية والزهايمر.