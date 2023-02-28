الجدول الزمنى للاختبارات التحريرية لمشرفي حج الجمعيات 2023.. تبدأ غدا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عقد الاختبارات التحريرية الإلكترونية للمرشحين للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2023، في الأول من مارس، الموافق غدا الأربعاء، مشيرة إلى عقد المقابلة الشخصية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج للمتقدمين، غدا.

وأشارت التضامن في بيان صادر عنها، إلى تقدم 560 مرشحًا للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ- 2023م، وذلك على الموقع الإلكتروني www.hijjfoundation.com.

من جانبها أوضحت المؤسسة القومية للحج، على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الجدول الزمني للاختبارات التحريرية لمشرفي حج الجمعيات لموسم حج 1444-2023، في معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة بشارع أحمد تيسير بمدينة نصر بمحافظة القاهرة كالتالي:

* المجموعة الأولى

تضم محافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، وذلك في تمام العاشرة صباحا، يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023.

* المجموعة الثانية

تضم محافظات أسوان والأقصر، قنا، 11 صباحا، يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023.

* المجموعة الثالثة

تضم محافظات البحيرة، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد، في تمام الساعة 12 ظهرا، يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023.

* المجموعة الرابعة

محافظات الدقهلية والغربية، في تمام الساعة 1 ظهرا، يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023.

* المجموعة الخامسة

تضم محافظات المنوفية، الإسماعيلية، الشرقية، الساعة 2 ظهرا، يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023.

ولفتت المؤسسة القومية للحج إلى أن المجموعات التي تجرى اختباراتها يوم الخميس تتمثل فيما يلي:

- المجموعة الأولى: محافظة القليوبية، محافظة المنيا الساعة 10 صباحا.

- المجموعة الثانية: دمياط، أسيوط، سوهاج الساعة 11 صباحا.

- المجموعة الثالثة: محافظات بنى سويف، الفيوم، الإسكندرية الساعة 12 ظهرا.

- المجموعة الرابعة: المركزية، الجيزة الساعة 1 ظهرا.

- المجموعة الخامسة: القاهرة 2 ظهرا.