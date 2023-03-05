تدعم الدولة المصرية المواطنين بطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% بمعارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات، وفي هذا الصدد يستعرض "الوطن" أسعار 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات، أبرزها اللحوم، الزيوت، الدواجن والأرز، السكر والشاي.

أسعار 12 سلعة أساسية بمعارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات

ونستعرض خلال سطور التقرير التالية أسعار 12 سلعة أساسية بمعارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات ومتابعة ما هو جديد في الأسواق عامة ومعارض أهلا رمضان التي تشرف عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي يتجاوز عددها بمحافظات مصر 340 واحدا، فضلا عن المنافذ المخفضة الخاضعة للدولة:

متراوح سعر كيلو الأرز من 13 جنيها وحتى 15 جنيها بمعارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات.

متراوح سعر الزيت للطهي والقلية من 36 جنيها وحتى 100 جنيها حسب النوع والحجم.

متراوح سعر اللحوم المبردة السوداني من 170 وحتى 190 جنيها بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات.

متراوح أسعار زيت الزيتون من 80 جنيها وحتى 100 جنيها كسعر اللار بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات.

متراوح سعر السكر الأبيض بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات من 18.5 جنيها وحتى 19.5 جنيها.

متراوح أسعار اللحوم البرازيلي من 170 جنيها وحتى 190 جنيها بمنافذ أهلا رمضان بالمحافظات.

متراوح أسعار طبق البيض من 86 جنيها وحتى 90 جنيها.

متراوح أسعار السمن حسب الحجم والنوع من 45 جنيها وحتى 95 جنيها.

متراوح سعر الدقيق من 15 وحتى 17 جنيها بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات.

أسعار الجبن الرومي يتراوح ما بين 140 جنيها وحتى 180 جنيها.

سعر اللبن الجاموسي 20 جنيها، وأسعار الشاي يتراوح سعر العبوة ربع كيلو من 38 جنيها وحتى 40 جنيها.

متراوح أسعار البقوليات العدس، الفول 36 جنيها وحتى 38 جنيها بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات 2023.

الرقابة الدورية على الأسعار وجودتها

وأكدت الدكتورة سهير شرف مسؤول بالرقابة التموينية بمحافظة المنوفية على الرقابة الدورية على أسعار السلع الغذائية وجودتها، لافتة إلى متابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات لأجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.