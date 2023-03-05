750 جنيها منحة لـ75 ألف عامل في السكة الحديد ومترو الأنفاق بمناسبة رمضان

أكد عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل وافق على صرف منحة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق بمناسبة شهر رمضان المبارك، قيمتها 750 جنيها.

صرف 15000 جنيه لأسرة عامل توفي خلال العمل

وأضاف عبدالفتاح فكري في تصريحات لـ«الوطن»، أن المنحة تصرف لما يقرب من 75 ألف عامل، لافتا إلى أن وزير النقل وافق على صرف 15000 جنيه لأسرة عامل لمدة 55 يوما، توفي أثناء العمل.

وفي سياق منفصل، أشاد مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة 1000.

العاملين بالدولة هم عماد وقاطرة التنمية والإصلاح

وأكد المجلس أن ذلك يأتي في إطار رسم خارطة الجمهورية الجديدة، خاصة وأن العاملين بالدولة هم عماد وقاطرة التنمية والإصلاح.

وفي سياق منفصل، حذرت وزارة النقل من خطورة رشق القطارات بالحجارة، مشددة على المواطنين بضرورة المشاركة في التوعية من خطورة هذه السلوكيات التي تسبب أضرار جسيمة للمواطنين والقطارات.