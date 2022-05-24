العاصفة الترابية تضرب الرياض للمرة الثانية في أسبوع

حجبت العاصفة الترابية المباني الشهيرة في العاصمة السعودية الرياض، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وسط تحذيرات من جانب خبراء الأرصاد الجوية من هذه الظاهرة وانتشارها في عدة دول أخرى بسبب تغير المناخ، ما يعرض صحة الإنسان للخطر، حسبما أفادت شبكة يورو نيوز الإخبارية.

العاصفة الترابية تمتد من الرياض إلى نجران

ولم يقتصر الأمر على الرياض، إذ أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنبيها متقدما باستمرار العاصفة الترابية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وأوضح المركز أن هذه العاصفة الترابية في الرياض تمتد حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد حذر من هبوب عاصفة ترابية على منطقة الرياض، أمس الاثنين، وأوضح عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن المحافظات المتأثرة بالعواصف، هي: الزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق وحريملاء، ورماح، وشقراء.

رياح مثيرة للأتربة تتحول إلى عاصفة ترابية في الرياض

ولفت المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية إلى أن الرياح تكون سطحية مثيرة للأتربة، ما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية في المناطق المذكورة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي قد تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي لانعدام أو شبه انعدام فيما وصفه بمدى الرؤية الأفقية.

وفي العاصمة القطرية الدوحة، حجبت العاصفة الترابية الرؤية وجعلت قيادة السيارات صعبة في البلاد، كما تأثرت المطارات كذلك وتم تأجيل عدة رحلات بالفعل.