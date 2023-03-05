الكاتب الصحفي جمال عنايت ضيف «ملعب الفن» مع مصطفى عمار الليلة

يحل الكاتب الصحفي والإعلامي جمال عنايت، ضيفًا على برنامج «ملعب الفن»، الذي يقدمه الإذاعي مصطفى عمار، ويُذاع على راديو «أون سبوت إف أم»، لكشف تفاصيل رحلته في عالم الصحافة وصناعة التليفزيون.

ماذا تعلم في منزل والده المفكر الراحل راجي عنايت؟

من المقرر أن يكشف عنايت، خلال الحوار عن أهم المحطات المهنية والإنسانية في حياته، وماذا تعلم في منزل والده المفكر الكبير الراحل راجي عنايت؟ كما سيكشف سر انضمامه لقناة القاهرة الإخبارية بعد سنوات طويلة من النجاح في قنوات أوربيت.

موعد عرض البرنامج

ويجيب جمال عنايت، عن عوامل نجاح الإعلامي وتميزه ليستمر وجها محبوبا وموثوقا فيه عند المشاهد، وتذاع الحلقة مساء اليوم في الحادية عشرة بتوقيت القاهرة.