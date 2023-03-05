عضو لجنة تحكيم في مهرجان أسوان الدولي: قضايا المرأة متشابكة في كثير من القضايا

تستعد السجادة الحمراء لمهرجان أسوان الدولي لأفلام للمرأة، لاستقبال عدد من الفنانين، الذين حضروا من القاهرة صباح اليوم، أبرزهم نجلاء بدر، شيري عادل وزوجها طارق صبري، دينا، للمشاركة في حفل افتتاح الدورة السابعة مساء اليوم.

حضور السجادة الحمراء

وحضرت على السجادة الحمراء، فاطمة النوالي، رئيس مهرجان الدار البيضاء بدولة المغرب، وعضو لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري، وقالت في تصريحات صحفية إن قضايا المرأة في كل الدول العربية وغيرها من دول العالم، دائما ما تشهد تشابكا في كثير من القضايا، ومن ثم دائما ما تكون هناك ضرورة ملحة لوجود مهرجان يعبر عن المرأة.

وأشارت إلى أن هذه ليست المشاركة الأولى لها في مهرجان أسوان، وكثيرا ما تسعد بتواجدها في هذا المكان الساحر، والوقوف على جميع قضايا المرأة ومعاناتها ومعالجتها فنيا.

تكريم نبيلة عبيد

يشهد حفل الافتتاح مساء اليوم، تكريم نبيلة عبيد نجمة مصر الأولى، عن مشوارها الفني ودعمها للمرأة في عدد كبير من أفلامها، كذلك تكريم الإعلامية درية شرف الدين، تقديرا لمشاركتها في الثقافة السينمائية من خلال برامجها.