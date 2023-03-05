«جمعية النقاد» لقناة الحياة: الاستمرار في تناول قضايا المرأة يدفع المجتمع إلى الأمام

قال ضياء مصطفى عضو لجنة تحكيم جمعية النقاد، إن الجمعية تعمل منذ 50 عاما وبها مجموعة كبيرة من النقاد، وتشكل لجنة كل عام تتكون من 3 نقاد يشاهدون أفلام مهرجان أسوان، وتمنح الفيلم الأفضل جائزة باسم الناقد الراحل سمير فريد.

العناصر الفنية المكتملة في الفيلم

وأضاف مصطفى خلال تصريحات عبر قناة الحياة، في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته السابعة: «نركز بشكل أكبر على الاختلاف والعناصر الفنية المكتملة في الفيلم مثل السيناريو والإخراج، وخاصة أن المهرجان عن المرأة».

حل مشكلات المرأة

وتابع: «على مستوى قضايا المرأة، أصبحت هناك حركة قوية جدا سواء في الأفلام التي تصنعها المرأة أو التي تناقش قضاياها، ولكننا نحتاج طول الوقت إلى الاستمرار في تناول قضايا المرأة والمجتمع لن يتحرك إلى الأمام إلى عند حل هذه المشكلات، مثل التحرش وحقوق المرأة في الحياة».