رئيس مهرجان أسوان لقناة الحياة: أنتجنا 11 فيلما.. والسينما الأوروبية صاحبة نصيب الأسد

قال محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، إن الأفلام الأوروبية تحظى بنصيب الأسد في أفلام المهرجان بصفتها «قارة السينما»، وخاصة وسط أوروبا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا.

محور التدريب والورش

وأضاف عبد الخالق، خلال تصريحات عبر قناة الحياة، في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته السابعة، أنّ مهرجان أسوان به محور التدريب والورش، إذ لم يحظَ أهالي أسوان بفرص للسينما، ففي تاريخ أسوان نرى أن عدد السينمائيين الذين خرجوا منها محدود للغاية.

وتابع: «ورشنا بدأت في الدورة الأولى، وقلنا إننا لن نعرض أفلامها في المهرجان إلا بعدما تصل للمستوى المناسب، ومنذ عامين، بدأت تُعرض في مهرجانات إقليمية ودولية مثل قرطاج وألمانيا والرباط، وفي الدورة السابعة أصبح لدينا قسما خاصا لأفلام الورش بواقع 11 فيلما أنتجناه؛ منها 7 أفلام دراما و4 أفلام تسجيلية».