رئيس مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي لقناة الحياة: أسوان عزيزة على قلبي

قالت الفنانة المغربية فاطمة النوالي، رئيس مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي وعضو لجنة تحكيم في الفيلم المصري، إن محافظة أسوان عزيزة على قلبها، وبالتالي حرصت على ارتداء فستان يليق بها، لافتة إلى أنها زارت أسوان 6 مرات.

المهرجان يتطور ويتصاعد

وأضافت «النوالي» خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة، وتنقله بشكل حصري شبكة تلفزيون الحياة، أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يتطور من سنة لأخرى، ويسير بشكل متصاعد.

وتابعت: «المهرجان بدأ كبيرا، وفي كل مرة ألمس اجتهاد الأصدقاء القائمين على المهرجان».

وواصلت: «أواكب المهرجان في تحضيراته وقبل انطلاقه، وأتواصل مع الأصدقاء في المهرجان والزملاء، وأتواصل مع المشتغلين المصريين في السينما، وبالتالي أعرف مهرجان أسوان من الداخل وترتيباته وكيفية الاشتغال عليه، لذلك هو عزيز على قلبي».

الأفلام العربية الجديدة

ولفتت إلى أنها تابعت أفلاما كثيرة عرضت في مهرجان أسوان وأثرت فيها بالدورات السابقة وهي الأفلام العربية، حيث تحاول الانتباه لها.