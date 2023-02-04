الصحفي محمد الشافعي في ندوة «صلاح جاهين وأغانيه» بمعرض الكتاب: قيمة عظيمة

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره لحضور الندوات التي طبع عليها شخصية الكاتب الراحل صلاح جاهين، تقديرا لتراثه الثقافي متعدد المواهب، من خلال فعاليات كثيرة منها صلاح جاهين وأغانيه الوطنية، وجرى الحوار حول أغانيه منذ الستينيات وسبب بقائها حتى الآن وأشهرها «والله زمان يا سلاحي»، وتم اختيارها النشيد الوطني لفترة طويلة.

«الشافعي»: «جاهين» قيمة عظيمة في تراثنا

قال محمد الشافعي، الكاتب الصحفي عن الراحل صلاح جاهين، إنه يمثل قيمة عظيمة في تراثنا، من خلال أغانيه الوطنية التي كانت في الخمسينيات والستينيات، وما يزال يستعيدها الشعب حتى الآن في الأعياد، لأن القضية مرتبطة بثورة جاءت حاملة لكل الروافد، وكان جمال عبد الناصر في صف الغالبية من الناس.

النشيد الوطني من أغاني «جاهين»

استكمل «الشافعي» حديثه بأن بعض الأغاني لها علاقة بإنجاز حقيقي على الأرض، مثلما حدث في فترة العدوان الثلاثي عام 1956، وفي أثناء إنجاز السد العالي وتأميم قناة السويس، قال «جاهين» كلمات أغنية «والله زمان يا سلاحي» وتحولت إلى النشيد الوطني لفترة طويلة، تميزت بالكلام الصادق المرتبط بحدث مهم جدا، ولكن هناك مفردات انقرضت الآن.

قال محمد الشاذلي، الذي يدير ندوة صلاح جاهين وأغانيه الوطنية في معرض الكتاب، إن الأغاني الوطنية موجودة في مصر منذ ثورة 1919، وتطورت من جيل لآخر حتى وصلت لصلاح جاهين، إذ كتب دوانين للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، وأعجب بهما كثيرا وقرر أن يعطي نفسه فرصة في غناء هذا اللون من الغناء، وكانت من أجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

أهمية الأغاني الوطنية

ومن هنا نعرف أهمية الأغاني الوطنية وتظهر في تشجيع الآخرين، ورفع الروح الوطنية للجنود، وحماس الشعب وغرس الروح الوطنية، فهي إنجاز حقيقي على الأرض لجموع الناس.