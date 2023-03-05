«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء العاصفة الرملية.. وتحذر من انخفاض الحرارة غدا

شهدت البلاد اليوم حالة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأجواء حارة على كل المناطق، صاحبها تدهور بمستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي يعمل على دفع كتل هوائية حارة تعمل على رفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ما دفع المواطنين لمعرفة موعد انتهاء العاصفة الرملية.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة االتحرير»، أن موعد انتهاء العاصفة الرملية سيكون اليوم، ومن بعدها ستبدأ الرؤية الأفقية في الإيضاح خلال الساعات القادمة، والتي تدهورت نتيجة العاصفة الرملية التي شهدتها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وفي سياق متصل، قالت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أن بداية من غد الاثنين 6 مارس 2023، تبدأ درجات الحرارة في انخفاض ملحوظ على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد، لتكون حالة الطقس، مائلة للدفء نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

توقعات درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات درجات الحرارة خلال الأيام القادمة والتي تكون كما يلي:

درجات الحرارة الاثنين 6 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 15.

توقعات درجات الحرارة الثلاثاء 7 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 7 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.