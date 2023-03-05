حالة الطقس غدا في الصعيد.. «الأرصاد» تحذر المواطنين: ارتدوا الكمامات

تشهد حالة الطقس غدًا في الصعيد، عدم استقرار في الأحوال الجوية، إذ تقع عدة محافظات بالصعيد تحت وطأة العاصفة الرملية، التي بدأت اليوم وتستمر على مدار الساعات المُقبلة، وسط توقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية خلال الصباح على الطرق الداخلية والمؤدية من وإلى تلك المحافظات.

وتستعرض "الوطن"، حالة الطقس غدًا في الصعيد، والظواهر الجوية التي تشهدها محافظات جنوب الصعيد، بالإضافة إلى محافظات شمال الصعيد، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس غدًا

وفيما يخص توقعات حالة الطقس غدًا بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع أنّ تزداد كثافة الشبورة المائية صباح غد الاثنين، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تحذير لهذه الفئة من حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المرضى المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية، وحساسية الصدر، من البقاء فترة طويلة خلال العاصفة الرملية، مع الحرص على ارتداء الكمامات الواقية، وذلك بسبب نشاط حركة الرياح المثيرة للأموال والرمال والأتربة والتي تُعرف بـ"العاصفة الرملية".

استمرار تأثير الرياح الجنوبية

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع أنّ يستمر تأثير الرياح الجنوبية الحارة والجافة على شرق البلاد حتى القاهرة، والتي تعمل على إثارة الرمال وانخفاض الرؤية الأفقية على شمال الصعيد غدًا الاثنين، بالإضافة إلى تأثيرها أيضًا على القاهرة وسيناء، حيث سجلت محطات الأرصاد الجوية، الرؤية 2000 مترًا في القاهرة.

عاصفة رملية وارتفاع درجات الحرارة

في سياق متصل، يشهد طريق أسيوط الغربي، إتجاه أسيوط، عاصفة رملية كثيفة الآن، حيث أشارت صورة الأقمار الصناعية تكوّن الرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد تشمل الفيوم وبني سوي والمنيا، وسط ارتفاع درجات الحرارة على تلك المحافظات.

درجات الحرارة اليوم وغدًا

وتسجل درجات الحرارة اليوم وغدًا بحسب آخر بيان لهيئة الأرصاد الجوية قبل دقائق، ارتفاعًا في محافظات الصعيد وأجواء حارة حيث جاءت كالتالي:

أسيوط.. 36 درجة.

المنيا.. 35 درجة.

الأقصر.. 34 درجة.

أسوان.. 35 درجة.

جنوب الصعيد.. 37 درجة.