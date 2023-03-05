وفاة طفلة وتسمم والدها بعد تناولهما طعام غير صالح في السويس

لقيت طفلة مصرعها في محافظة السويس، وأصيب والدها بنزلة معوية مصحوبة بأعراض التسمم، بعد تناولهما طعامًا غير صالح للاستهلاك الآدمي، وجرى نقل جثمان الطفلة لثلاجة حفظ الموتى، ووالدها للمستشفى.

وكان مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي قد تلقى بلاغاً من الأهالي بمنطقة حوض الدرس في نطاق حي السويس، يفيد ادعاء حالتين تسمم غذائي بمساكن حوض الدرس بحي السويس، وجرى نقل الأب وابنته إلى المستشفى العام.

إنقاذ الأب

وأجرى الأطباء بقسم الباطنة الفحص الطبي للحالتين، حيث كان الأب حسين أحمد حسين 46 عاما، والذي يعمل فني كهرباء بترسانة السويس البحرية، يعاني من قيء وإعياء وحالته العامة كانت مستقرة واستجاب لما تناوله من البروتوكول الطبي المتبع إعطاؤه لحالات التسمم، بينما كانت حالة ابنته تالين 10 أعوام غير مستقرة، وتوفيت عقب ذلك بعد محاولات الأطباء إنقاذ حياتها لكن يبدو أن سنها الصغيرة لم تستجب لمضادات التسمم وفارقت الحياة.

جرى وضع الأب المريض تحت الملاحظة لحين اكتمال شفائه في حين تم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة السويس العام، تحت تصرف النيابة العامة، لتواصل التحقيق في الواقعة.