ظهور مميز لـ شيري عادل وطارق صبري عبر قناة الحياة من مهرجان أسوان

استضافت الإعلامية منى المراغي، الفنانة شيري عادل وزوجها الفنان طارق صبري، على هامش التغطية الحصرية لشبكة تلفزيون الحياة، لمهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته السابعة.

شيري عادل تحضر مهرجان أسوان للسينما

قالت شيري عادل، إن حضورها بصفتها عروس جديدة في المهرجان فرحة مختلفة وإحساس جديد، موضحةً أن المهرجان به اختيار مميز للأفلام التي يتم تقديمها، ويتم انتقائها فنيًا، لهذا كانت تحتار حين كانت في لجنة التحكيم بالدورة السابقة، وكانت مبهورة بذلك.

وشددت على أن أسوان قريبة من قلبها، وترتاح حين تأتي إليها، وشاهدت العام الماضي في المهرجان العديد من الأفلام المميزة، التي تناقش قضايا قوية.

وتابعت أنها تعتز بتقديم مسلسل «إلا أنا» حلقة «أمر شخصي»، لأنه قريب من قلب الناس وبنات كثيرة عاشت مواقف تشبه الحلقة، وجاءتها رسائل عديدة بهذا الشأن، وتأثرت ﻷنها قدمت عملًا لامس قلب الجمهور بهذا الشكل.

شيري عادل تشكر قناة الحياة على التغطية

وجهت شيري عادل، رسالة إلى قناة الحياة، وقالت: «أشكر قناة الحياة على التغطية الحلوة دي وكل حاجة بيقدموها».

وقال الفنان طارق صبري، إنه جاء مع شيري عادل زوجته لنصرتها، مبينًا أن هذه هي أول مشاركة له في المهرجان، وكانت شيري تتحدث معه كثيرًا عن المهرجان والأفلام المهمة التي تُعرض فيه، لهذا كان متشوقًا للحضور.

وتابع أن تواجد قناة الحياة في تغطية مباشرة للمهرجان، أمر مهم وبه رسائل كبيرة.