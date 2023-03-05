الفنانة شيري عادل وزوجها طارق صبري على السجادة الحمراء في مهرجان أسوان

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة، توافد عدد من نجوم الفن.

ومن أبرز الحضور نجلاء بدر، دينا، ياسمين رئيس، بشرى، سوزان نجم الدين، شيري عادل وزوجها طارق صبري، أميرة فتحي، المخرج مجدي أحمد علي.

تكريم نبيلة عبيد

يشهد حفل الافتتاح مساء اليوم، تكريم نبيلة عبيد نجمة مصر الأولى، عن مشوارها الفني ودعمها للمرأة في عدد كبير من أفلامها، كذلك تكريم الإعلامية درية شرف الدين، تقديرا لمشاركتها في الثقافة السينمائية من خلال برامجها.

الهولندية ميكا دي يونج: سعيدة بتكريمي في المهرجان

وعبرت المخرجة الهولندية ميكا دي يونج، عن سعادتها بشأن تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، خلال حفل افتتاح الدورة السابعة التي ستنطلق بعد قليل.

وأشارت في تصريحات صحفية على هامش تواجدها على السجادة الحمراء مساء اليوم، قبل انطلاق حفل الافتتاح، أنها وقعت في غرام أسوان منذ مجيئها، ووصفتها بالمحافظة الطيبة.

ويأتي تكريمها على مجمل مسيرتها السينمائية على مدار 20 عاما، ناقشت خلالها العديد من القضايا المسكوت عنها في عالم المرأة.