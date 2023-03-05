الفنان فاروق خالد ينضم لمسلسل «سره الباتع» في رمضان 2023

انضم الفنان فاروق خالد، للعمل الملحمي «سره الباتع»، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2023، وذلك بعد تألقه في مسلسل البرنس في رمضان 2020 مع المخرج محمد سامي.

أول ظهور لفاروق خالد

ويجسد فاروق شخصية «سالم»، والتي تدور أحداثها مع كل من أحمد السعدني، وميدو عادل، وإسلام حافظ، في خطوط درامية مختلفة.

وكان الفنان إسلام حافظ قد شارك جمهوره بصورة تجمعه مع فاروق خالد، قائلًا: «من مفاجآت سره الباتع».

ويعُد مسلسل «سره الباتع» عودة للدراما التلفزيونية التي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الصف الأول على مستوى الوطن العربي، كما جمع سره الباتع نجوم الكوميديا والتراجيديا معًا، حيث يضم كل من عمرو عبد الجليل، أحمد فهمي، هالة صدقي، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، منة فضالي، حنان مطاوع، سهير المرشدي، مصطفى درويش، رانيا التومي، شمس الكويتية.

مسلسل «سره الباتع» من إخراج خالد يوسف

كما يضم مسلسل سره الباتع، عددًا من الفنانين، من بينهم هدى الأتربي وخالد أنور، ميدو عادل، إسلام حافظ، شريف حافظ، سلمى جلال، ألحان المهدي، والمطرب مالك، ميدو ماهر، وغيرهم من الفنانين.

ومسلسل «سره الباتع» مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل يوسف إدريس، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي، ومن إخراج خالد يوسف.