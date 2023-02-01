خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

أتاح موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين، وذلك للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وعلى سيارة معفاه من الجمارك طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث يمكن لذوي الهمم الذين خضعوا للكشف الطبى معرفة نتيجة الكشف الطبي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة واتباع الخطوات التالية:

- اختيار أيقونة تعديل موعد أو النتيجة.

- الدخول إلى الاستعلامات.

- إدخال الرقم القومي ثم إدخال كلمة السر والضغط على دخول.

- بعد اتباع تلك الخطوات تظهر نتيجة الكشف الطبي للمعاقين.

وأوضح موقع المجالس الطبية المتخصصة، أن المعاق عند الحجز للكشف الطبي، يجب عليه تسجيل البيانات الآتية، «البيانات الشخصية، الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفة، رقم التليفون» .

اختيار نوع الاعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية

ولفت المجالس الطبية المتخصصة أنه يتم اختيار نوع الاعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية سواء الحركية أو السمعية أو البصرية أو الذهنية أو النفسية وأمراض الدم وأمراض القلب.