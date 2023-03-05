جدول زيادة مرتبات الدرجة الأولى اعتبارا من أبريل 2023

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بزيادة الرواتب الجديدة من أول شهر أبريل المقبل، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا، رفع الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي، اعتبارا من أبريل 2023.

وبالنسبة لجدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى، يصل الحد الأدنى لـ5800 جنيه بحسب إعلان وزارة المالية.

جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى

وبخلاف جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى، يكون زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة، لن تقل عن 400 جنيه للدرجة الأولى.

زيادة الحد الأدنى للأجور

ويذكر أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا، قرار برفع الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي، اعتبارا من أبريل 2023، وفيما يلي جدول زيادة المرتبات:

جدول زيادة المرتبات

- 3500 جنيه شهريًا للدرجة السادسة.

- 5 آلاف جنيه شهريًا للدرجة الخامسة.

- 6 آلاف جنيه شهريًا، لحاملي درجة الماجستير.

-7 آلاف جنيه شهريًا لحاملي درجة الدكتوراه.