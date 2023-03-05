جدول زيادة المرتبات الدرجة الثانية.. «شوف هتاخد كام أول أبريل 2023»

بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي، اعتبارا من أبريل 2023، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بزيادة الرواتب الجديدة بداية من شهر أبريل المقبل، ويتضمن جدول زيادة المرتبات الدرجة الثانية.

وبالنسبة لجدول زيادة المرتبات الدرجة الثانية سيكون بقيمة 5000 جنيه، وذلك لأن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة لن يقل عن 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل المقبل.

جدول زيادة المرتبات الدرجة الثانية

وبخلاف جدول زيادة المرتبات الدرجة الثانية، فإن زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة، لن تقل عن مبلغ 400 جنيه للدرجة الثانية.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا، أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور في الدولة اعتبارا من أبريل المقبل، تنفيذا لتوجيهاته أصدر وزير المالية قرارا بتنفيذ ذلك على الفور، وفيما يلي جدول زيادة المرتبات.

جدول زيادة المرتبات

- الدرجة السادسة 3500 جنيه شهريًا.

- الدرجة الخامسة 5 آلاف جنيه شهريًا.

- حاملي الماجستير 6 آلاف جنيه شهريًا.

- حاملي الدكتوراه 7 آلاف جنيه شهريًا.