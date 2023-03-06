نقابة المهندسين تعقد جمعيتها العمومية اليوم.. اعرف جدول الأعمال

تعقد نقابة المهندسين جمعيتها العمومية العادية، اليوم الاثنين، الساعة 3 عصرا، بقاعة المؤتمرات حديقة أوزوريس، على أن يكون الحضور للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية 2021.

انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين

وأوضحت نقابة المهندسين في بيان "انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، لا يكون صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعتين, ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحاً إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل، وفي حال عدم اكتمال العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين.

وأضافت نقابة المهندسين أنه يتم تكرار دعوة انعقاد الجمعية العمومية لحين اكتمال عدد الأعضاء (300 عضوا)، مشيرة إلى أنه لا يجوز للجمعية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها وفقا للقانون.

جدول أعمال الجمعية العمومية

وحددت المهندسين جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها اليوم والذي جاء كالتالي:

1- الكلمة الافتتاحية والترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العمومية.

2- مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للعام الماضي.

3- اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2022م.

4-اعتماد الموازنة التقديرية لعام2023م.

5- تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.

6- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين طبقاً لقانون نقابة المهندسين 66 سنة 1974.