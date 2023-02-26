انطلاق مهرجان التمور بحديقة الأورمان الخميس المقبل

تستعد حديقة الأورمان بالجيزة لاستقبال المواطنين من عشاق التمور من خلال مهرجان التمور في دورته الثالثة، والذي يُعقد الخميس المقبل ويعرض من خلاله أجود أنواع التمور من العارضين في مصر وخارجها.

وقال الدكتور محمود حسن منظم مهرجان التمور لـ«الوطن» إن المهرجان هذا العام مميز، وينظم لمدة اسبوع كامل في الأول من مارس ويعرض بجانب التمور مستلزمات زراعة النخيل من فسائل ومخصبات ومبيدات لمكافحة الآفات.

مؤتمر علمي على هامش مهرجان التمور

وأشار إلى أنه يعقد مؤتمر علمي يحاضر فيه أساتذة وخبراء زراعة التمور من المراكز البحثية تتناول كيفية زراعة أفضل أنواع التمور وكيفية زيادة الإنتاجية ومكافحة الآفات والصناعات القائمة على التمور.

إطلاق جائزة الإبداع في منتجات التمور

لفت إلى أنه سيتم خلال المهرجان المقام في حديقة الأورمان إطلاق جائزة الإبداع في منتجات التمور والتي يرعاها الاتحاد العربي للتمور، كما تقدم عروض وفاعليات تراثية وثقافية وترفيهية، ومسابقات بشكل يومي كما يتم السحب اليومي على جوائز قيمة من منتجات التمور.

أكد أن المهرجان يشدد على أهمية التمور كغذاء صحي متكامل وقادر على سد الفجوة الغذائية في العالم، بجانب فتح وتعزيز سبل التبادل التجاري بين المنتجين وصناع القرار من جهات مسئولة «حكومة وقطاع خاص»، ومعرفة التغيرات الحديثة في صناعة التمور وتأثيرها، وكذلك التطورات الاقتصادية المتعلقة بذلك.