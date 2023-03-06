إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، الأحد، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة في الجسد في حادث انقلاب موتوسيكل مع سيارة ملاكي على الطريق بمدينة المنصورة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة للعلاج وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ عن وقوع حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق بالمنصورة، أسفر عن الحادث وقوع إصابات.

انقلاب موتوسيكل نتيجة اصطدامه بسيارة ملاكي في الدقهلية

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين انقلاب موتوسيكل نتيجة اصطدامه بسيارة ملاكي أخرى أدى إلى إصابة كل من: «حمزة. ح. ال»، 16 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«مازن. ع. أ»، 20 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«عاطف.ح. ال»، 21 عاما، اشتباه كسر بالضلوع والعمود الفقري.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.