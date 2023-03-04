إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروري أعلى محور المنيب

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص أعلى محور المنيب، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم للحصول على العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم أعلى محور المنيب، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي قيادة موظف 45 سنة قادم من العمرانية اتجاه المعادي، قامت سيارة ميكروباص قيادة سائق 40 سنة مصاب، بإصابات خطيرة وتم نقله إلى المستشفى بقطع الطريق عليه، بسبب اختلال عجلة القيادة والاصطدام به وإصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم من مستقلي الميكروباص، تم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلاقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.