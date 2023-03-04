إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بـ«دائري الفيوم»

أُصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم مروّع وقع بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب ودراجة نارية «تروسيكل» على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، قرب مدخل باغوص، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، ما تسبب في تصادمهما معًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم مروّع وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل على الطريق الدائري قرب مدخل باغوص، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث تصادم سيارة وتروسيكل على طريق دائري الفيوم، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة وهم شيماء علي حسن 30 عاما، وكريم مصطفى محمود، وآخر مجهول الهوية، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بعدة سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.