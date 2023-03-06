تحذير الأرصاد الجوية: انخفاض حاد بحالة الطقس في مصر غدا الاثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن انخفاض حاد في الطقس غدا في مصر الاثنين 6-3-2023، وذلك بعد أن شهدت معظم الأنحاء أجواء حارة ومغبرة خلال ساعات النهار، إذ ارتفعت درجات الحرارة العظمى بشكل ملحوظ ومحسوس، كما انخفضت الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق بسبب إثارة الرمال والأتربة، وهذا نتيجة مرور منخفض سطحي يجلب رياحا جنوبية نشطة وجافة.

انخفاض حاد في الطقس غدا في مصر الاثنين 6-3-2023

أضافت الأرصاد، أن البلاد تتعرض لانخفاض حاد في الطقس غدا في مصر الاثنين 6-3-2023، يتجاوز 10 درجات، وأنه الآن بعد رحيل الكتلة الحارة وسيطرت رياح شمالية باردة على شمال البلاد، إثر دخول الجبهة الباردة، وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وشهدت حالة الطقس، وجود أجواء مائلة للبرودة ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ودرجة الحرارة على القاهرة الآن 18 درجة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون طقس الإثنين ودرجة الحرارة علي القاهرة 23 درجة كما يوجد فرص لتساقط الأمطار علي جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وتكون درجات الحرارة اليوم وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

درجات الحرارة في القاهرة - 14 و33

درجات الحرارة في العاصمة الإدارية - 14 و33

درجات الحرارة في 6 أكتوبر - 14 و33

درجات الحرارة في بنها - 13 و33

درجات الحرارة في دمنهور - 13 و30

درجات الحرارة في وادى النطرون - 13 و31

درجات الحرارة في كفر الشيخ - 12 و31

درجات الحرارة في المنصورة - 14 و31

درجات الحرارة في الزقازيق - 13 و33

درجات الحرارة في شبين الكوم و- 14 و33

درجات الحرارة في طنطا - 13 و33

درجات الحرارة في دمياط - 15 و32

درجات الحرارة في بورسعيد - 15 و33

درجات الحرارة في الاسماعيلية - 13 و34

درجات الحرارة في السويس - 13 و31

درجات الحرارة في العريش - 14 و35

درجات الحرارة في رفح - 14 و35

درجات الحرارة في رأس سدر - 13 و34

درجات الحرارة في نخل - 09 36

درجات الحرارة في سانت كاترين - 06 و27

درجات الحرارة في الطور - 15 و33

درجات الحرارة في طابا - 15 و32

درجات الحرارة في شرم الشيخ - 17 و34

درجات الحرارة في الإسكندرية - 14 و23

درجات الحرارة في العلمين الجديدة - 14 و23

درجات الحرارة في مطروح - 12 و21

درجات الحرارة في السلوم - 10 و21

درجات الحرارة في سيوة - 11 و27

درجات الحرارة في الغردقة - 16 و33

درجات الحرارة في مرسى علم - 16 و31

درجات الحرارة في شلاتين - 18 و31

درجات الحرارة في حلايب - 17 و29

درجات الحرارة في أبو رماد - 16 و28

درجات الحرارة في أبو رماد - 16 و28

درجات الحرارة في رأس حدربة - 17 و29

درجات الحرارة في الفيوم - 14 و36

درجات الحرارة في بنى سويف - 14 و36

درجات الحرارة في المنيا - 14 و36

درجات الحرارة في أسيوط - 14 و36

درجات الحرارة في سوهاج - 14 و36

درجات الحرارة في قنا - 15 و37

درجات الحرارة في الأقصر - 16 و37

درجات الحرارة في أسوان - 16 و37

درجات الحرارة في الوادي الجديد - 13 و38

درجات الحرارة في أبوسمبل - 16 و35