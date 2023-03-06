دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية بينها «كييف»

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق أوكرانية، من بينها العاصمة «كييف» و مقاطعات: «بولتافا، خاركيف، دنيبروبتروفسك، تشيركاسي، كيروفوجراد»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن أصوات انفجارات سمعت في العاصمة الأوكرانية «كييف» يعتقد أنها لـ «مسيرات»، مشيرة إلى رصد طائرات بدون طيار في سماء المدينة.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة مصورة، تعليمات لتعزيز حماية منشآت الطاقة واستعادة البنية التحتية المتضررة في غضون 6 أشهر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، نفى المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي دوجلاس ماكجريجور، تمكن «كييف» من الانتصار في الأزمة الأوكرانية، وقال في مقابلة نشرت على «يوتيوب» مع الصحفي الأمريكي ستيفن جاردنر، إن فور هزيمة أوكرانيا عسكريا، ستتخلى الولايات المتحدة عن زيلينسكي وفريقه وستحاول نسيان كل الفظائع التي تسببوا فيها في أوكرانيا.