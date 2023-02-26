سماع دوي صافرات الإنذار في «خاركيف» الأوكرانية وتحذيرات من ضربات روسية

دوت صافرات الإنذار في «خاركيف» الواقعة شمال شرق أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية، كما دوت في الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه القوات الأوكرنية حتى الآن من مقاطعة دونيتسك التي أعلنت موسكو في 2022 على إثر استفتاء ضمها إلى أراضي روسيا الاتحادية.

من جانبه، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عدم رضاه عن الحزمة الـ10 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا التي اعتمدها «الاتحاد الأوروبي»، وقال عبر «تليجرام»، إنها ضعيفة للغاية.

زيلينسكي: موسكو سيطرت منذ على 1877 بلدة أوكرانية

وطالب زيلينسكي بتشديد الضغوط على روسيا. وكان الرئيس الأوكرانيا، قال في وقت سابق، إن القوات الروسية سيطرت منذ بداية الأزمة على 1877 بلدة أوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس السبت، أعلن «الاتحاد الأوروبي» فرض حزمة عقوبات ضد روسيا، تشمل 87 شخصًا و34 كيانًا، كما شملت العقويات الأوروبية، «روسيا سيجودنيا»، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين بقنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.

عقوبات الاتحاد الأوروبي

بدورها، قالت مفوضة «حقوق الإنسان» الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن فرض «الاتحاد الأوروبي» عقوبات ضدها يعد انتهاكاً لـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وفي سياق متصل، أشار المدير العام لمجموعة «روسيا سيجودنيا» الإعلامية، ديمتري كيسيليف، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أن فرض «الاتحاد الأوروبي» عقوبات على مؤسسات روسيا الصحفية خطوة جديدة في طريق التدمير الذاتي لأوروبا،، التي تدفعها «واشنطن» إلى مثل هذه الإجراءات.