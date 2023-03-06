ضخ 300 طن مواد غذائية في منافذ «أهلا رمضان» بجنوب سيناء خلال شهرين

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وقال لـ«الوطن»، إنه جرى إقامة منافذ «أهلا رمضان» علي مستوى المحافظة وضخ ما يقرب من 300 طن من المواد الغذائية والسلع التموينية خلال شهرين فقط، وجاري ضخ كميات أكبر.

وأوضح المحافظ، اليوم الاثنين، إنه قرر تشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة المدن وتوفير السلع ومراقبة الأسواق لمنع استغلال التجار.

المرور على المستشفيات

ووجه المحافظ بضرورة المرور على كل المستشفيات والوحدات الصحية طوال شهر رمضان، وتوفير أطباء متخصصين للتدخل حال وقوع حوادث، إضافة إلى توفير سيارات إسعاف بالقرب من المساجد الكبيرة ومنافذ «أهلا رمضان».

وأضاف، أنه شكل لجان مرورية بالتعاون بين مديريات التموين والطب البيطري والصحة لمتابعة الأسواق والمحال التجارية، لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية، ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

اللحوم الطازجة

وأكد «فودة»، أن الشركة العامة لتجارة الجملة ضخت أمس 5 عجول طازجة داخل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة، بسعر 165 جنيها للكيلو، وهي لحوم سودانية.

وقال، إن مجمعات «دلتا» تزود أهالي المحافظة بالسلع التموينية من أرز وزيت وسكر ودقيق ولحوم ودواجن مجمدة، لافتا إلى استمرار معارض «أهلا رمضان» بالمدن حتى نهاية الشهر الكريم.