شعبة الذهب تكشف توقعاتها للأسعار الفترة المقبلة.. كم يسجل الجرام؟

توقع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب وعضو شعبة الذهب، استقرار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، على المستوى المحلي والعالمي، مشيرا إلى أن سعر الذهب عالميا يتراوح ما بين 1830 دولار إلى 1855 دولارا للأوقية، وستظل في هذه الحدود لفترة طويلة.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ أسباب الاستقرار ترجع إلى أن الأسعار عالمية مستقرة، وتراجع الطلب على الذهب عالميا مقارنة بما كانت عليه قبل شهور قليلة، أما على المستوى المحلي فهناك استقرار في أسعار سعر صرف الدولار ما ينعكس ذلك على الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وأشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 5 مارس سجل استقرارًا بعد ارتفاعًا جديدًا خلال نهاية التعاملات ليسجل سعر 1830 جنيها، وشهد سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم الأحد 5 مارس استقرارًا بعد ارتفاعًا أمس خلال نهاية التعاملات ليسجل سعر 1568 جنيها، ولحساب مصنعية سعر الذهب تتم إضافة 15 جنيهًا على السعر المتداول به للجرام، ويختلف حسابها من محل لآخر، وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 5 مارس استقرارًا بعد ارتفاعًا أمس ليسجل سعر 2091 جنيهًا، في سوق الصاغة.

توقعات أسعار الذهب عالميا

وبحسب موقع انفستنج، سجلت أسعار الذهب مكاسبها الأسبوعية الأولى في 5 أسابيع خلال الأسبوع المنقضية، لكن المحللين يقولون إن الذهب سيتخذ اتجاهه من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب جيروم بأول وبيانات التوظيف لشهر فبراير، وسجلت العقود الآجلة للذهب Comex لشهر أبريل عند 1852.70 دولارًا للأوقية، بعد اختبار قيعان عند 1810 دولارًا للأوقية في وقت سابق من الأسبوع.