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ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب عالمية وتوقعات بان يصل لـ 1900 للأوقية

كتب:

مارينا رؤوف
11:57 ص | الأحد 05 مارس 2023
الذهب

الذهب

حققت أسعار الذهب العالمية مكاسب أسبوعية، خلال الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ 5 أسابيع، وأشار عدد من المحللين إن الذهب اتخذ ارتفاعا ملحوظا بسبب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التوظيف لشهر فبراير الماضي. 

عائدات الذهب ترتفع لتتخطى الـ 4%

وسجلت أسعار العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل ليسجل 1852.70 دولارًا للأوقية خلال نهاية تداولات الأسبوع الماضي خاصة يوم الجمعة، وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، إن أداء الذهب مرتفع بشكل جيد، حيث استمرت العائدات بأعلى من 4%.

وتشير ارتفاعات الذهب إلى أن الذهب ما زال ملاذا آمنا للمواطنين والمستثمرين وشراءه حتى بالرغم من ارتفاعات الفائدة لأنه يعتبر أفضل طريقة لحفظ الأموال.

الاحتياطي الفيدرالي

ومن المقرر أن يدلي رئيس البنك الفيدرالي بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي خلال الأسبوع الحالي، وذلك للحديث عن أسعار الفائدة وإمكانية مدها لفترة أطول، خاصة وأن بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة.

بمجرد أن يغلق الذهب تداولاته فوق 1860 دولارًا أمريكيًا، فإن المزيد من عمليات الشراء ستبدأ، وكذلك عند الإغلاق فوق 1880 دولارًا للأوقية، حيث وفق التقارير العالمية من المتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 1900 دولار للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.