أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة.. عيار 21 يصل إلى 1840 جنيها

كشفت شعبة الذهب بالغرف التجارية، أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 5 مارس، وما سجلته الأعيرة المختلفة في محال الصاغة اليوم وأسواق المال، للراغبين في البيع والشراء، خاصة مع قرب قدوم رمضان وعيد الفطر، وكثرة الأفراح والمناسبات.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة اليوم الأحد:

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب اليوم الأحد كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 للبيع 2.080 والشراء 2.103 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 للبيع 1.907 والشراء 1.928 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 للبيع 1.820 والشراء 1.840 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 للبيع 1.560 والشراء 1.577 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1.213 والشراء 1.227 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1.040 والشراء 1.051 جنيه.

سعر الاونصة اليوم للبيع 64.333 والشراء 65.043 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 14.560 والشراء 14.720 جنيه.

سعر الكيلو الذهب للبيع 2.080.000 والشراء 2.102.875 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 بالدولار اليوم

وجاءت أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأحد كما يلي.

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1.835 جنيه ما يعادل 59.73 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1.682 جنيه ما يعادل 54.75 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 18 اليوم 1.376 جنيه ما يعادل 44.80 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1.070 جنيه ما يعادل 34.84 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 917.48 جنيه ما يعادل 29.86 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 688.11 جنيه ما يعادل 22.40 دولار أمريكي.

اسعار أوقية الذهب اليوم 57.067 جنيه ما يعادل 1.858 دولار أمريكي.

اسعار جنيه الذهب اليوم 12.845 جنيه ما يعادل 418.10 دولار أمريكي.

اسعار كيلو الذهب اليوم 1.834.953 جنيه ما يعادل 59.727 دولار أمريكي.