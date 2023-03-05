أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 1840 جنيها

كشف نادي نجيب، سكرت شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة خلال منتصف تعاملات اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، إذ وصل سعر جرام عيار 24 إلى 2080 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 14720 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق لـ«الوطن»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1820 جنيها للبيع و1840 للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 2080 جنيها للبيع و2103 جنيهات للشراء.

وبلغ عيار 22 نحو 1907 جنيهات للبيع و1928 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 1560 جنيهًا للبيع و1577 جنيهًا للشراء.

وصل عيار 14 إلى 1213 جنيها للبيع، و1227 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 1040 جنيها للبيع، و1051 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 14560 جنيها للبيع، و14720 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 64688 جنيها للبيع، و65399 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 2,080,000 جنيه للبيع، و2,102,857 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 59.73 دولار أمريكي بما يعادل 1835 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 54.75 دولار أمريكي أي نحو 1682 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 52.26 دولار أمريكي أي نحو 1606 جنيهات.

- عيار 18 وصل إلى 44.80 دولار أمريكي بما يعادل 1376 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 34.84 دولار أمريكي أي نحو 1070 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.86 دولار أمريكي بما يعادل 917.48 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.40 دولار أمريكي بما يعادل 688.11 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1858 دولارا أمريكيا أي نحو 57067 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ418.10 دولار أمريكي أي نحو 12845 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59,727 دولار أمريكي أي نحو مليون و834 ألفًا و953 جنيها.