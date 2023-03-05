كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5-3-2023 بختام التعاملات في محلات الصاغة، إذ وصل سعر جرام عيار 21 إلى 1840 جنيها للشراء، والأونصة إلى 65399 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5-3-2023 بختام التعاملات في محلات الصاغة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5-3-2023 بختام التعاملات في محلات الصاغة، وسعر جرام الذهب عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق لـ«الوطن»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1820 جنيها للبيع و1840 للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 2080 جنيها للبيع و2103 جنيهات للشراء.

وبلغ عيار 22 نحو 1907 جنيهات للبيع و1928 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 1560 جنيهًا للبيع و1577 جنيهًا للشراء.

وصل عيار 14 إلى 1213 جنيها للبيع، و1227 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 1040 جنيها للبيع، و1051 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 14560 جنيها للبيع، و14720 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 64688 جنيها للبيع، و65399 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 2,080,000 جنيه للبيع، و2,102,857 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال، وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 59.73 دولار أمريكي بما يعادل 1839 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 54.75 دولار أمريكي أي نحو 1686 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 52.26 دولار أمريكي أي نحو 1609 جنيهات.

- عيار 18 وصل إلى 44.80 دولار أمريكي بما يعادل 1379 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 34.84 دولار أمريكي أي نحو 1073 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.86 دولار أمريكي بما يعادل 919.61 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.40 دولار أمريكي بما يعادل 689.71 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1858 دولارا أمريكيا أي نحو 57200 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ418.10 دولار أمريكي أي نحو 12875 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59,727 دولار أمريكي أي نحو مليون و839 ألفًا و227 جنيها.