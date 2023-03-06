أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم.. «السمن الجاموس» يتراجع 6 جنيهات

سجلت أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم الإثنين، تراجعا ممتازا للغاية لبعض المنتجات، وفقا لحالات البيع والشراء التي تمت داخل بالأسواق الحرة والمتاجر بالمحافظة.

تراجع أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم، قد سجلت حركة مبيعات على نطاق واسع اليوم الإثنين، إذ سجلت أسعارها على النحو التالي:

- تراوح سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج بين 15 حتى 18جنيها، وسط تراجع جنية لكل كيلو.

- سعر كيلو اللبن البقري الطازج ما بين 14 حتى 16جنيها، وسط تراجع جنية لكل كيلو.

- تراوح سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي بين 155حتى 169جنيها، وسط تراجع بلغ 6 جنيهات لكل كيلو، للمرة الثانية خلال أسبوع.

- تراوح سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي بين 145حتى 160 جنيها، وسط تراجع بواقع 5 جنيهات لكل كيلو.

- سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية تراوح بين 63حتى 75جنيها.

- سعر كيلو الجبنة القديمة ما بين 65 حتى 70 جنيها.

- سجل سعر كيلو «المش» نحو 57 جنيها.

- سعر كيلو «المورتة» الفلاحي بـ57 جنيها، وسط تراجع بلغ 3 جنيهات لكل كيلو.

أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم الإثنين

وأشار «حاتم»، إلى أن أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم قد شهدت وفرة في المعروض، وذلك جراء كثرة المراعي الخضراء ومنها البرسيم الحجازي، لافتًا أن محافظة كفر الشيخ بها نحو 307 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس وتنتج كميات وافرة من الألبان يوميا.