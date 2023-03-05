تراجع أسعار الألبان والجبن بأسواق المنصورة.. كيلو اللبن الجاموسي بـ15 جنيها

شهدت أسعار الألبان والأجبان تراجعا في عدة أصناف، واستقرارا في أصناف أخرى، وذلك في الأسواق المحلية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك استقرار ونزول في الأسعار بسبب تدخل الدولة في مستلزمات الإنتاج، على سبيل المثال توفير وزارة التموين الذرة الصفراء وعرضها في البورصة السلعية.

استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن استقرار مستلزمات الإنتاج خاصة الأعلاف، سيؤدي إلى استقرار وهبوط أسعار المنتجات الحيوانية والألبان.

سعر اللبن الجاموسي بالمنصورة

فيما قال محمد سعد، رئيس جمعية المحاصيل بالدقهلية، إن هناك استقرار في أسعار الأجبان والألبان بالمحافظة، وقد تتفاوت الأسعار في المنتجات بشكل بسيط على حسب مكان بيعها، ويبلغ سعر اللبن الجاموسي الطازج 15 جنيها للكيلو الواحد، بينما البقري سعره 11 جنيها.

أسعار الألبان والجبن في الدقهلية

وأضاف لـ«الوطن»، أن سعر السمن البلدي الجاموسي للكيلو بـ160 جنيها، والسمن البقري الفلاحي 140 جنيها للكيلو الواحد.

كما يسجل سعر الكيلو الواحد للجبنة القريش 50 جنيها، وسعر الجبنة القديمة «المش» 60 جنيها، والمورتة الفلاحي 80 جنيها للكيلو، والجبنة الرومي القديمة يبلغ سعرها 180 جنيها للكيلو الواحد، والوسط منها 155 جنيها للكيلو، والرومي الطازجة سعر الكيلو الواحد 130 جنيها.