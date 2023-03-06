الأرصاد: 17 درجة مئوية فارق الحرارة بين النهار والليل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة كانت الأمس، إذ وصلت العظمى على القاهرة الكبرى فترات النهار لـ34 درجة مئوية، وهذا بسبب التأثر بالكتل الهوائية الجنوبية مع المنخفض الصحراوي، مشيرة إلى أنه بتحول الكتل الهوائية من الجنوبية للشمالية والتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، بدأت درجات الحرارة تنخفض خلال فترات المساء.

الفارق بين درجات الحرارة فترات النهار والليل تجاوز الـ17 درجة مئوية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا شرف لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن الفارق بين درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل تجاوز الـ17 درجة مئوية، واليوم متوقع خلال فترات النهار يكون هناك انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحوالي 10 درجات عن الأمس، خصوصا وأن اليوم متوقع درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترات النهار، بسبب التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط على سطح الأرض.

منخفض جوي يساعد بشكل كبير على الشعور بانخفاض درجات الحرارة

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن بطبقات الجو العليا وعلى ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض يوجد منخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ويساعد بشكل كبير على الشعور بانخفاض درجات الحرارة فترات النهار، وتعود الأجواء الشتوية الدافئة خلال فترات النهار على المناطق الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد، وتظل الأجواء جنوب الصعيد حارة خلال فترات النهار.