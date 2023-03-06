«الأرصاد الجوية»: انخفاض كبير في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

أعلنت الأرصاد الجوية، تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد قادم على سطح البحر المتوسط، تقابله كتل هوائية باردة قادمة من طبقات الجو العليا، تعمل على خفض درجات الحرارة بما يتجاوز 10 درجات، وذلك على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، في حين تعاني جنوب سيناء وجنوب الصعيد، من تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان لها إلى أن درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث نشعر بتحسن الحرارة وانتهاء الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام العشرة الماضية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية جاءت كما يلي:

القاهرة 23- 12

- العاصمة الإدارية 24 - 12

- أكتوبر 24 - 11

- بنها 23 - 12

- دمنهور 23 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 22 - 13

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 24 - 12

- شبين الكوم 23 - 13

- طنطا 23 - 12

- دمياط 21- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر24 - 10

- نخل 22 - 04

- كاترين 23 - 03

- الطور 26 - 10

- طابا 24 - 13

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 19 - 08

- سيوة 20 - 08

- رأس غارب 29 - 13

- الغردقة 29 - 13

- سفاجا 29 - 13

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 30 - 16

- حلايب 28 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 28 - 15

- الفيوم 26 - 09

- بني سويف 26 - 09

- المنيا 27 - 07

- أسيوط 30 - 07

- سوهاج 30 - 08

- قنا 32 - 09

- الأقصر 35 - 10

- أسوان 36 - 11

- الوادي الجديد 37 - 08

- أبو سمبل 37 - 10