الأرصاد لـ إيمان الحصري: الشتاء لم ينته.. وانخفاض الحرارة مستمر

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، قائلة إن العاصفة الترابية انتهت تماما أمس الأحد، وبداية من اليوم الاثنين سيكون هناك تحسنا في الأحوال الجوية، وتبدأ الرياح في الهدوء، وبالتالي لن يكون هناك رمال مثارة.

انخفاض الحرارة 10 درجات

وأضافت «شاكر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض هذه الليلة، والشعور بالبرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن انخفاض الحرارة يبلغ اليوم بقيم تتراوح إلى 10 درجات مئوية، لافتة إلى أن درجات الحرارة سجلت أمس 33 درجة على القاهرة الكبرى، بينما اليوم ستسجل 23 درجة، وبالتالي يجب الحرص في عدم التخفيف بالملابس، نظرا لأن هذا الانخفاض مستمر حتى نهاية الأسبوع.

فصل الشتاء لم ينته

ولفتت أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، خاصة أن فصل الشتاء لم ينته، وهناك فرص لتقلبات جوية، ومن المتوقع سقوط أمطار على شمال البلاد وأقصى جنوب البلاد، ولكنها أمطار غير مؤثرة.