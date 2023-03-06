خريطة قطع الكهرباء عن مدينة بني سويف الأسبوع الجاري للصيانة.. 3 ساعات

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، قطع التيار الكهربائي بعد غد الأربعاء ثم الخميس، عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء بمركز ومدينة بني سويف، اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً بالتبادل، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

أماكن انقطاع التيار الكهربائي في مدينة بني سويف الأربعاء

وأعلن قطاع كهرباء بني سويف عن قطع التيار بعد غد الأربعاء، لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا عن مناطق محطة كارجاز، والتشيد والبناء، ومديرية الطب البيطري، والتنمية الريفية، وعزبة أبو بكر، ومنطقة بلبل، والتلقيح الصناعي.

اماكن انقطاع التيار الكهربائي في مدينة بني سويف الخميس

كما أعلن قطاع الكهرباء عن قطع التيار الكهربائي الخميس، عن مناطق عبد السلام عارف من طريق السادات، وأمام أبراج الأوقاف، وشركة هوايكو، ومساكن حوض الدلالة، ومكتب الصحة بالغمراوي.

رفع كفاءة الخدمة وضمان استمرارها

وتقدم قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف باعتذاره عن قطع التيار بشكل مؤقت، لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

ويجري قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف اعمال صيانة دورية بالمغذيات على مستوى المحافظة وذلك لضمان رفع كفاءة الخدمة، واستمرار أداؤها بالشكل الأمثل.