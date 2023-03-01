قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في المنصورة لمدة 3 ساعات

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب سيد حسين النخيلى رئيس حي غرب المنصورة، قطع التيار الكهربائي بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، يومي الخميس والسبت المقبلين، لمدة 3 ساعات يوميا، وذلك وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وأوضحت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان صحفي، أنه تزامنا مع أعمال الصيانة على محول رقم 3 بمحطة محولات منية سندوب، سيتم إجراء أعمال الصيانة على لوحة توزيع الفردوس يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023 مما يستلزم قطع الكهرباء من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 صباحا من نفس اليوم وذلك لعمل الصيانة اللازمة.

المناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائي في المنصورة

وذكرت أن المناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائي هي كالاتي: ميدان الشيخ حسانين - بنك الدم – شارع جامعة الدول العربية – ميت حدر – الحسنية – حسين بك – العباسي - الشيخة عائشة – جزء من ميدان الطميهي – شارع محمد فتحي - شارع السلخانة - شارع الجلاء – منشية المصطفى – سكة سندوب.

وتبدأ شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أعمال صيانة الكهرباء على محول رقم 2 بمحطة محولات منية سندوب مما يتسبب في قطع التيار الكهربائي، لإجراء أعمال الصيانة على لوحة توزيع الفردوس يوم السبت الموافق 4 مارس 2023 من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 صباحا من نفس اليوم وذلك لعمل الصيانة اللازمة.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي يوم السبت

وأكدت أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي كالاتي: منطقة البشطير – الطوبجي – محطة صرف مورجانتي – منطقة الفردوس – شارع الترعة حتى الشيماء - مستشفى الصدر - شارع سامية الجمل حتى الاديب – حي الأشجار.

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.