قطع التيار الكهربائي بـ3 محافظات لإجراء أعمال الصيانة.. اعرف الأماكن

أعلنت شركات توزيع الكهرباء في القناة وبني سويف والإسكندرية قطع التيار الكهربائي اليوم، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال الصيانة.

أعمال صيانة دورية بالمغذيات في مدينة بني سويف

وكشف قطاع كهرباء بني سويف التابع لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي اليوم وغدا بالتبادل للقيام بأعمال صيانة دورية بالمغذيات في مدينة بني سويف.

مدة قطع التيار والأماكن المتأثرة في بني سويف

واشار قطاع كهرباء بني سويف، إلى أنه تم فصل التيار الكهربائي اليوم اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة 12 ظهرا عن مناطق «سكة حديد بني سويف، برج الإشارات، عمارات السكة الحديد، جزء من شارع الرياضي، جزء من شارع الخضار، وميدان حارث»، لافتا إلى أنه سيتم قطع التيار الكهربائي غدا الخميس، عن منطقة الحرية بالكامل في مدينة بني سويف، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا لإجراء صيانة بالمغذيات التي تخدم تلك المنطقة.

اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية

وقدم قطاع الكهرباء في بني سويف، اعتذاره للمواطنين عن ساعات فصل التيار نظرا لأعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرارية الخدمة بالكفاءة المرجوة مطالبة المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة.

إجراء أعمال صيانة على لوحة توزيع ببئر العبد

من جانبه قام قطاع شمال سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بقطع التيارعن قري رمانة ببئرالعبد، ابتداءً من مدخل بالوظة غربآ حتى قرية نجيلة شرقا مرورآ بقرى المثلث الأخضر جنوب قريه 30 يونيه، في تمام التاسعة صباح اليوم وحتي الساعة الثانية ظهرا لإجراء أعمال صيانة جسيمة على لوحة توزيع قرية 6 أكتوبر بقدرة 22 كيلو فولت.

الأماكن المتأثرة بقطع التيار في الإسكندرية

وتواصل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن 13 منطقة اليوم في شرق وغرب ووسط المدينة حتى الانتهاء من أعمال الصيانة، وكشفت الشركة في بيان لها، عن المناطق التي تم قطع الخدمة عنها هي:

- أبوقير: «عزبة الحاج محمد- عزبة جلال حبيب».

- خورشيد «عزبة الخمسمائة».

- سیدي بشر: «شارع 57 خلف فندق رمادا».

- سابا باشا: «أبوحيان بجوار مزلقان باكوس».

- السيوف: «شارع عبده».

- الابراهيمية: «شارع السيدة آمنة- شارع بطليموس سيدى جابر».

- سموحة: «الصرف الصحي»

- محرم بك: «أمين الرافعي خلف العرضي».

- البيطاش: «مساكن الهانوفيل».

- أبوتلات: «محطة المياه».

- العامرية: «حرابي- عبدالقادر- المنطقة الحرة».

- مرغم: «النوبارية».

- برج العرب: «التدعيم».